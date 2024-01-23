İsmail Saymaz: Demirtaş eşi üzerinden siyasete müdahale ediyor

Geçen hafta DEM Parti’nin İstanbul, Mersin, Adana, Bursa ve İzmir’de CHP’yi destekleme eğiliminde olduğunu açıklamıştım.

Gel gör ki…

Selahattin Demirtaş, kaldığı Marmara F Tipi Cezaevi’nden bu sürece müdahale etti.

Önceki gün eşiyle görüşen Başak Demirtaş, cezaevi çıkışında gazeteci İrfan Aktan’a yaptığı açıklamada, DEM Parti’nin İstanbul adayı olabileceğini belirterek, şöyle dedi:

“Halk ister, partimiz de uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa girer ve iddialı oluruz.”

Aslında bu kararın Selahattin Demirtaş’a ait olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Geçen yıl seçimden sonra, 31 Mayıs’ta, aktif siyaseti bıraktığını ilan eden Selahattin Demirtaş, yedi ay sonra eşi üzerinden siyasete müdahale ediyor.

Tıpkı “Yürü Bay Kemal”de olduğu üzere…

Hatırlayın.

HDP, Gülten Kışanak’ı Cumhurbaşkanı adayı göstermeyi parti kurullarında tartışırken; Demirtaş, 21 Şubat 2023’te beklenmedik bir şekilde “Yürü Bay Kemal” diye tweet atmıştı. Ve HDP’yi Kılıçdaroğlu’nu tercih etmeye yöneltmişti.Open in DeepL.com

İsmail Saymaz’ın yazısı