İsmail Saymaz: DEM Parti aday çıkarsa da İmamoğlu 3,6 puan önde

MetroPoll Araştırma, ocak ayı anketinde İstanbul seçimlerine yoğunlaştı. İlk kez dört adaylı bir anket hazırlandı. “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangisine oy verirsiniz?” diye soruldu. İmamoğlu yüzde 41.6, Murat Kurum yüzde 38, DEM Parti adayı yüzde 5.6 ve İyi Parti adayı yüzde 2.9 aldı. Yüzde 11.9’u “Fikrim yok” dedi. İyi Partililerin yüzde 63.8’i İmamoğlu’na, yüzde 24.1’i kendi adayına… DEM Partililerin ise yüzde 61.7’si kendi adayına, yüzde 34.8’i İmamoğlu’na oy veriyor. Yalnızca İmamoğlu ve Kurum yarıştığında… İmamoğlu yüzde 46.7, Kurum yüzde 39.1 oy alıyor. Yüzde 14.2 ise “Fikrim yok” diyor.
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