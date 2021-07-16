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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Boğaziçililerin tarihi başarısı

Bulu’nun görevden alınması, tepeden inmeci ve dediğim dedik bir iktidar karşısında Boğaziçililerin tarihi başarısıdır.

Çünkü Boğaziçililer üniversite geleneklerine aykırı şekilde atanan partili rektörü protesto ettikleri için aylarca coplandılar ve yerlerde sürüklendiler.


Sergide asılan bir resimden ötürü din düşmanı diye suçlandılar. Cinsel tercihlerinden ötürü hedef gösterildiler. Sabah baskınlarıyla tutuklandılar. Üniversitenin demir kapısı kelepçeyle bağlanarak, içeriye sokulmadılar.

Akademisyenler kovulmayı ve iktidar medyasında isimlerinin üzerine çarpı atılmasını göze alarak, rektörlüğe sırtlarını döndüler.

İsmail Saymaz’ın yazısı

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