Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Beyan Başak Demirtaş’a aitse de geri çekilenin Selahattin Demirtaş olduğu biliniyor

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, dün yazılı açıklama yaparak, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı beyanını geri çektiğini açıkladı. Başak Demirtaş, açıklamasında, “Adaylık beyanımın başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır” diyor. ‘Tam bir uyum ve koordinasyon’ ifadesi ile bu kararın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan eşi Selahattin Demirtaş ve DEM Parti tarafından alındığı kastediliyor.

Beyan Başak Demirtaş’a aitse de… Geri çekilenin Selahattin Demirtaş olduğu biliniyor. Demirtaş, açıklamadan iki gün önce DEM Parti’ye bir mektup yazarak, “Eşinin aday olmayacağını” bildirdi.


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