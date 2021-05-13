İsmail Saymaz: Ağar, devletten daha mı güçlü?

Ağar, kendi yaptırım gücüyle övünürken Türkiye Cumhuriyeti’ni avuç kadar marinada otorite tesis edemeyecek bir çadır devleti seviyesine düşürüyor. Emekli bir bakan olan Ağar, devletten daha mı güçlüdür ki onun yokluğunda marinaya mafya çöküyor?

Polis ne güne duruyor?

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Motosiklette bir başına gezen vatandaşa maske takmadı diye ceza yazmak için mi?

Adliye neden var?

Ekrem İmamoğlu ellerini arkadan bağlamasın diye mi?

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Kaldı ki…

Yalıkavak Marina, birkaç otopark için kan dökebilen mafyanın boyunun erişemeyeceği kadar büyük bir çıkar mücadelesine sahne oluyor: Oligarklar savaşı.

İsmail Saymaz’ın yazısı