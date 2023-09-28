İsmail Saymaz: 18 yıllık fen bilgisi öğretmenine mülakatta boksör sorulmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi kamuya işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını vaat etmişti. Beş aydan fazla geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanki bu söz verilmemiş gibi öğretmen alımında mülakata devam edileceğini açıkladı. Seçim öncesi “Ben görevde olduğum sürece faiz inecek” deyip 28 Mayıs’tan sonra faizi yüzde 30’a çıkaran, mülakatla ilgili sözünü tutar mı? Şimdi on binlerce öğretmen adayı “Mülakatlar kaldırılsın” diye sosyal medyayı ayağa kaldırıyor, umursamayan yok! Geçen telefonum çaldı. Arayan, Denizli’den 18 yıllık bir Fen Bilgisi öğretmeni. Müdür yardımcılığı için mülakattan çıkmış. Çok öfkelenmiş. Numaramı bulup beni aramış. Dedi ki: “Yazılı sınavın yüzde 50’si, hizmet içi eğitimlerdeki puanınızın yüzde 30’u, mülakatın yüzde 20’si alınıyor. Benim yazılı puanım gayet yüksek. 74,5 puan aldım. Denizli’de ilk beşteyimdir. Ancak mülakatta 60’ın altında puan verilirse, isterse yazılınız 100 olsun, eliyorlar. Zaten listeler hazır. Kimin nereye girdiği belli.”

Mülakat 2 dakika 35 saniye sürmüş. İki soru sorulmuş. Ne mi? Burnundan soluyarak anlatıyor: “Birinci soru: ‘Kamu Denetçiliği Kurumu kime bağlı?’ Cevabı verdim; TBMM’ye. İkincisi, 2022 yılı Dünya Boks Şampiyonası’ndaki kadın sporcuyu sordular. Boksla alakam yok. ‘İsmini anımsayamadım’ diye yazdım. Başka soru bekliyordum. ‘Neden yönetici olmak istiyorsunuz?’ ve ‘Kaç yıldır öğretmensiniz?’ gibi. Sorular formalite! Elenecek kişileri elemek için mülakat yapıyorlar.” Mülakatta sorulan kadın boksör, Busenaz Sürmeneli olsa gerek. Milli boksör Sürmeneli, 2 yıl önce altın madalyasını Erdoğan’a armağan etmişti.

İsmail Saymaz’ın yazısı