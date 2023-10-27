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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: 15 vekil verip 13 ilçe başkanı almak

Aslında CHP gündeminden uzak duracağıma dair kendime söz vermiştim. Gazze’ye bombalar yağarken… Dilan ve Engin Polat’ın iş yerleri basılırken… Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında deve dişi gibi emniyet müdürleri açığa alınırken… CHP bizi kendisiyle meşgul edecek gündemler yaratabiliyor. En son gelişme şu: Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi’ne 15 milletvekili verip eski ortağından 13 ilçe başkanını transfer etti. Bir hesap uzmanı için berbat bir pazarlık olduğuna hiç kuşku yok. Ve bu ilk değil. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a, ikinci turda oy desteğini alma karşılığında üç bakanlık ve MİT’i vermeyi taahhüt etti. Özdağ’la gizli protokolü imzalarken partisine ve Altılı Masa’ya haber vermedi. 

İkincisi…


Kılıçdaroğlu, eylül ayında Akşener’in danışmanı ve İYİ Parti’nin Bursa Milletvekili adayı İbrahim Alagöz’e rozet taktı. Hatta Alagöz, CHP’ye geçmeden önce Akşener’e giderek, “Kılıçdaroğlu, bana Nilüfer Belediye Başkan adaylığını teklif etti, ben de kabul ettim” dedi.

İsmail Saymaz’ın yazısı

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AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

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