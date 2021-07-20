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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Kılıçarslan: Kemalist ideolojinin arayıp da bulamadığı atmosfer

Genç insanlarımızın, bizim çocuklarımızın “mülteci/göçmen” üzerinden ağına düştükleri faşizm, bizi tehlikeli, çok tehlikeli bir yere götürecek. Bir türlü ergenliğini atlatamamış, hep 14 yaşında bir çocuk gibi davranan Kamalist ideolojinin arayıp da bulamadığı atmosfer, “öteki”nden nefret eden ırkçı/faşistlerle dolu bir atmosferdir ve ne yazık ki bu atmosfer günden güne, andan ana cepheyi genişletmektedir.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı


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Boğaziçi akademisyenlerinden Naci İnci’ye tepki, Can Candan ve Feyzi Erçin’e destek

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, 16 Temmuz günü rektörlük görevini vekaleten yürüten Naci İnci’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Candan’ın üniversitedeki görevine asılsız gerekçelerle son vermesinin ardından, bugün bir açıklama yayınladı: Akademisyenlerimizin bu şekilde görevden alınması, ne hukukla ne de üniversite senatomuzun 2012 yılında belirlediği ilkeler ile bağdaşmaktadır.