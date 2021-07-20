İsmail Kılıçarslan: Kemalist ideolojinin arayıp da bulamadığı atmosfer

Genç insanlarımızın, bizim çocuklarımızın “mülteci/göçmen” üzerinden ağına düştükleri faşizm, bizi tehlikeli, çok tehlikeli bir yere götürecek. Bir türlü ergenliğini atlatamamış, hep 14 yaşında bir çocuk gibi davranan Kamalist ideolojinin arayıp da bulamadığı atmosfer, “öteki”nden nefret eden ırkçı/faşistlerle dolu bir atmosferdir ve ne yazık ki bu atmosfer günden güne, andan ana cepheyi genişletmektedir.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı