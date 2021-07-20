İsmail Kılıçarslan: Kemalist ideolojinin arayıp da bulamadığı atmosfer

Genç insanlarımızın, bizim çocuklarımızın “mülteci/göçmen” üzerinden ağına düştükleri faşizm, bizi tehlikeli, çok tehlikeli bir yere götürecek. Bir türlü ergenliğini atlatamamış, hep 14 yaşında bir çocuk gibi davranan Kamalist ideolojinin arayıp da bulamadığı atmosfer, “öteki”nden nefret eden ırkçı/faşistlerle dolu bir atmosferdir ve ne yazık ki bu atmosfer günden güne, andan ana cepheyi genişletmektedir.
SON HABERLER
Boğaziçi akademisyenlerinden Naci İnci’ye tepki, Can Candan ve Feyzi Erçin’e destek
Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, 16 Temmuz günü rektörlük görevini vekaleten yürüten Naci İnci’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Candan’ın üniversitedeki görevine asılsız gerekçelerle son vermesinin ardından, bugün bir açıklama yayınladı: Akademisyenlerimizin bu şekilde görevden alınması, ne hukukla ne de üniversite senatomuzun 2012 yılında belirlediği ilkeler ile bağdaşmaktadır.
Nagehan Alçı yazdı: Bulu, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş, morali bozukmuş
Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanarak ‘kayyım rektör’ olarak anıldığı görevinden yine Erdoğan’ın kararıyla alınan Prof. Dr. Melih Bulu sessizliğini koruyor. Bulu’nun gelecek planlarını Nagehan Alçı yazdı.
Sağlık bakanı vaka sayısını hatırlatıp bayram için ‘uyardı’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir haftalık vaka artışını anımsatarak Kurban Bayramı’nda ‘özen’ istedi.
Bilim kurulu üyesi: Aşı zorunluluğu konuşulmaya başlanacaktır
Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı zorunluluğunun Türkiye’de konuşulmaya başlanacağını söyledi.
Boğaziçi eylemlerindeki ‘polis şiddeti’ne soruşturma yolu açıldı
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması sonrası başlayan eylemlere müdahale eden polislere soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı.