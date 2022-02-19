İsmail Gökhan Bayram: Wordle’a çok sayıda takip kodu eklenmiş 

NY Times’ın son yıllardaki içerikleri ödeme duvarlarının arkasına saklamaya dayalı gelir modeli göz önünde bulundurulunca bu birkaç milyon dolarlık “yatırım”ın nasıl kullanılabileceğine dair kullanıcıların ilk aklına gelen NY Times’ın Wordle’ı ödeme duvarlarının arkasına saklayarak sadece abonelerin erişimine açma ihtimali idi. NY Times Wordle oynamak için abone olmamızı talep etmeye henüz başlamamış olsa da bu tahsilata başlamadığı anlamına gelmiyor. NY Times tahsilatı şimdilik abonelik ücreti cinsinden değil verilerimiz cinsinden yapıyor. Birkaç gündür Wordle’ın NY Times sitesindeki sürümüne çok sayıda üçüncü şahıs reklam takip kodu eklenmiş durumda. Bu tip kodların asli işlevi tarayıcı üzerinden ulaşabildiği çeşitli verilere dayanarak kullanıcıların davranış modellerini belirlemek ve bu modeller üzerinden ilgi alanlarına göre daha nokta atışı reklamlar sunmak. Yani NY Times şimdilik yatırımını Wordle üzerinden topladığı reklam verileri ile kâra çevirmeye çalışıyor. Üçüncü şahıslara toplatılan bu verinin salt NY Times’ın kendi reklamları vb. için kullanılacağını düşünmek ise naif.

İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı