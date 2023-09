İsmail Gökhan Bayram: Unity için sonun başlangıcı mı?

Unity, ilk sürümü 2005’te “oyun geliştirmeyi daha fazla geliştirici için mümkün kılarak ekosistemi demokratikleştirme” iddiasıyla yayınlanan, yaygın masaüstü, mobil, konsol ve sanal/arttırılmış gerçeklik (VR/AR) platformlarının tümünü destekleyen bir oyun motoru. Yaygın platform uyumluluğu, kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti gibi avantajları sayesinde Unity, popülerleşti ve bağımsız geliştiriciler başta olmak üzere en yaygın kullanılan oyun motorlarından biri haline geldi. 2018 verilerine göre mobil cihazlardaki oyunların yarıya yakını, VR/AR içeriklerin yüzde 60’tan fazlası Unity oyun motorunu kullanıyordu. Among Us, Rust, Cities: Skylines, Untitled Goose Game, Cult of the Lamb, Tunic, Hollow Knight, Oxygen Not Included ve HearthStone gibi yakın dönemin başarılı oyunlarının dikkate değer bir kısmı Unity oyun motoru ile geliştirildi.

Yayımlanmasının üzerinden geçen 18 yılda oyun geliştiricileri kendi motoruna bağımlı hale getiren Unity, hafta başında Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak yeni ücretlendirme politikasını açıkladı. Yeni ücretlendirme yöntemi kişisel ve plus paketlerindeki Unity kullanıcılarının yıllık 200 bin dolar hasılatı ve 200 bin tekil kurulumu aşan oyunlarından her bir tekil kurulum başına 0,20 dolar ücret talep ediyor. Pro ve Enterprise paketlerdeki kullanıcılar için ise limit 1 milyon dolar ve 1 milyon tekil kurulum. Bu fiyat politikası sadece yeni yayınlanacak oyunları değil Unity ile geliştirilmiş mevcut oyunları da kapsıyor.

İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı