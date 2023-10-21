İsmail Gökhan Bayram: Oyun sektöründe dönüşümün eşiği

Ekonomik büyüklük bazında bakıldığında oyun sektörü neredeyse her yıl daha da büyüyen bir sektör. Ne 2007-2008 krizi ne de pandemi döneminin engelleyemediği bir büyüme bu. Hatta pandemi döneminde eve kapanmaların eğlence sektörünün diğer kesimlerini daraltması ile de bağlantılı olarak oyun sektörü 2020 ve 2021’i dikkate değer bir büyüme ile kapatmıştı. Sektörün daralma yaşadığı ender yıllardan biri 2022 idi. 2022’de oyuncu sayısı 150 milyonluk bir artışla 3.2 milyara ulaşmasına rağmen hasılatlar yüzde 4.3’lük bir daralma ile 184 milyar dolar olmuştu. Newzoo’nun son tahminlerine göre sektörün 2023’ü önceki yıla göre oyuncu sayısında yüzde 6.3, hasılatlarda ise yüzde 2.6’lık bir artışla kapatması bekleniyor. Hasılatlarda en büyük payı yüzde 49 ile mobil oyunlar tutarken, konsol oyunları yüzde 30, PC oyunları ise yüzde 20’lik bir paya sahip. Sektörün en büyük şirketler listesinin ilk 10’unu ise sırasıyla Tencent, Sony, Apple, Microsoft, NetEase, Google, Activision Blizzard, Electronic Arts, Nintendo ve Take-Two oluşturuyor.

İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı