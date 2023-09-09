İsmail Gökhan Bayram: Oyun endüstrisinde yeniden grev sesleri

Ekonomik büyüklükte sinema ve müziği aşarak eğlence endüstrisinin en büyük parçası haline gelen dijital oyunlar sektörünün ilk sendikalı grevi Sinema Oyuncuları Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonuna (SAG-AFTRA) bağlı, oyun yapımlarında çalışan seslendirme sanatçıları ve aktörlerin 11 büyük oyun yapımcısına karşı 2016 sonlarında greve gitmesi ile başlamıştı. SAG-AFTRA görüşmelerde ürünün yayımlanması sonrasındaki başarısına bağlı performans ödemeleri, seslendirme sanatçılarının zorlu ve stresli işlerde aralıksız kayıt sürelerinin kısaltılması ve aktörlere oyun hakkında yeterli bilgi verilmesi gibi taleplerde bulunmuştu. 340 gün süren grevin sonunda aralıksız kayıt sürelerinin kısaltılması ve aktörlere yeterli bilgi verilmesi konusunda kazanımlar elde edilmişti. Ücretler konusunda da kısmi bir kazanım elde edilmiş ancak “residuals” olarak anılan ardıl ücretler konusunda kazanım sağlanamamıştı.

2016-2017 grevinin sonunda oyun yapımcıları ile yapılan 3 yıllık kontrat 2020’de 2 yıl, 2022’de ise 1 yıl daha uzatıldı. Mevcut kontratın uzatmalarının sonuna doğru gelirken SAG-AFTRA yönetimi yapımcılarla görüşmelerde yeterli sonuç alınamadığını duyurarak 10 büyük oyun yapımcısına (Activision, Blindlight, Disney, EA, Epic, Formosa, Insomniac, Take 2, Voiceworks, WB Games) karşı grev ilan etme yetkisini üyeleri arasında oylamaya sundu. 25 Eylül’de sonuçlanacak oylamadan “evet” çıkarsa SAG-AFTRA yönetiminin eli yapımcılarla görüşmelerde biraz daha güçlenmiş olacak. Film yapımcılarına karşı 57 gündür grevde olan SAG-AFTRA’nın oyun yapımcılarından talepleri mevcut grevleri ile benzerlik gösteriyor: