Diken

Yaramazlara biraz batar!

İşletmelere fahiş fiyat ve stokçuluktan 355 milyon lira ceza

2023’te fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışları inceledi.


Kurul fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığını tespit ettiği işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı mesajında, “Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz” mesajını paylaştı.

Fahiş fiyatlara ağır cezalar yolda

İşletmelere fahiş fiyat ve stokçuluktan 103,2 milyon lira ceza

SON HABERLER

Ayasofya’dan sonra Kariye de ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeyken 21 Ağustos 2020 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Cami, ibadete açılıyor.

Ege’de aslan balığı tehdidi

Türkiye sularındaki yerli balık popülasyonları aşırı avla azalıyor. Buna bağlı olarak aslan balığı gibi istilacı türlerin popülasyonu artıyor.