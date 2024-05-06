İşletmelere fahiş fiyat ve stokçuluktan 355 milyon lira ceza

2023’te fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışları inceledi.

Kurul fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığını tespit ettiği işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı mesajında, “Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz” mesajını paylaştı.