İskoçya başbakanının aile üyeleri Gazze’den Mısır’a geçebildi

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf’un kayınpederi ve kayınvalidesi, 92 İngiliz vatandaşıyla Gazze’den Mısır’a geçti.

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Batı dünyasındaki ilk Müslüman başbakan olan Yusuf’un ailesi, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Gazze’de mahsur kalmıştı.

Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada eşi Nadia El-Nakla’nın anne ve babasının bu sabah itibarıyla Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a girerek Gazze’den çıktığını belirtti.

“Son dört hafta, ailemiz için bir kabus oldu” diyen Yusuf, kayınpeder ve kayınvalidesi Gazze’den çıktığı için bir rahatlık hissetseler de devam eden insani krizden dolayı üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

Yusuf, Gazze için sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, şunları dedi: “Tüm tarafları acil bir ateşkes konusunda anlaşması, topluca cezalandırılan bir halka yönelik yakıt dahil insani yardımlar için koridorların açılması ve esirlerin serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz.”

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberde, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’den Mısır’a geçen İngiliz vatandaşı sayısı 92 olarak açıklandı.