İSKİ’den İstanbullulara uyarı: Bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09:00 ila 20:00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin bazı mahallelerinde 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Su kesintisinin yaşanacağı mahalleler şunlar: “Eyüpsultan; Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa; Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler; Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa; Merkez Mahallesi. Güngören; Gençosman ve Sanayi Mahalleleri”