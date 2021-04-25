İskender Öksüz: Virüste akşamdan sabaha evrim oluyor

Evet, akşamdan sabaha evrim oluyor.

Evrim nedir? Canlı kendi kendini kopya ederken, kopya hataları meydana gelir. Bunların çoğu öldürücüdür. Fakat arada öyle hatalı kopyalar yapılır ki bunlar asıl nüshadan avantajlıdır. Kimin için avantajlıdır? Kopyalanan gen için. Yeni mutant gene sahip olan kopyalar, eskiye göre daha çok çoğalır ve nüfus içinde hâkim konuma geçer. İşte Türkiye ve daha birçok ülkede İngiliz, Güney Afrika, Brezilya ve başka mutasyonlar, Çin’den, Wuhan’dan çıkan virüsün evrim geçirmiş, daha avantajlı, yani daha hızlı yayılan kopyalarıydı.

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Evrimde zaman günle, ayla ölçülmüyor. Evrim saatinin tik-takları, nesiller arasındaki süredir. Mesela bir insan neslinin bir sonraki nesli yaratması için ortalama 20 yıl gerekiyor. Şu anda boğuştuğumuz virüsün hücreye girişiyle yeni neslin hücreden çıkışı arasında sadece 7-8 saat var. Yani virüs, günde üç nesil geçiriyor. İnsanın çoğalmasıyla karşılaştırırsak virüsün bir günü, bizim 60 yılımıza bedel. Virüsün bir yılı bizim 22.000 yılımız gibi.

Sonuçta virüste gün, hafta, ay; gelişmiş, DNA zincirli, eşeyli üreyen canlıların yüzbinlerce, milyonlarca yılına eşdeğer.

Virüste akşamdan sabaha evrim oluyor.

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İskender Öksüz’in yazısı