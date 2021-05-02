İskender Öksüz: Bir an önce dış politikamızı badem bıyıklı cahillerin elinden alınız

Biz son yirmi yılda yapmamız gerekenlerin tam tersini yaptık. Dış politikadaki yumuşak gücümüzü, iç politikada parti üstünlüğü için harcadık; sıfırladık. İsterseniz buna, “Eyyy” stratejisi deyiniz. Eyyy siyaseti çalışmıyor. Siz eyyy dedikçe, başkaları da size iki defa eyyy çekiyor. Daha 2008’de bizi Güvenlik Konseyi’ne seçen dünyaya bugün, Türkiye’yi silelim mi diye sorsanız, geç bile kalındı cevabını alırsınız.

Bir an önce dış politikamızı badem bıyıklı cahillerin elinden alınız. Dil cahillerinin, uluslararası siyaset cahillerinin elinden alınız. O monşer dediğiniz bilgili, işinde usta, önce Türkiye diyen diplomatlara geri veriniz. Onlar hâlâ yetişiyorsa… İşi ehline veriniz.

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“Komşularla sıfır sorun” diye başlayıp “sorunsuz sıfır komşu” diye bitirmek başarı mıdır? ABD Ermeni diasporasının her atağını önleyen Yahudi lobisini kaybetmek sizce başarı mıdır? Siyon Protokolleri’ni gerçek sanan ihvan kafasıyla varacağınız nokta buydu. Hayırlı olsun! Gerçi bunda zerre kadar hayır yok ama…