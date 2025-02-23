Işınsu Kestelli: Türkiye dizi sektörüyle göz kamaştırıyor

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Türkiye, dizi sektörü ile göz kamaştırıyor. 2024 itibariyle dizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 150. Dijital platformlar aracılığıyla Türk dizilerinin ulaştığı ülke sayısı ise 200’ün üzerinde.

Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Avustralya ve Avrupa’da Türk dizilerinin sıkı takipçileri bulunuyor. Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettikleri Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor. Geçen yıl 300’den fazla yerli yapımı ihraç etme başarısı gösteren Türk dizi sektörünün elde ettiği gelir ise 500 milyon doların üzerinde.

Netflix’in son verilerine göre, 2021’den bu yana 47 Türk içeriği haftalık Global Top 10 listelerine girdi. Yerli içerikler, 92 ülkede en çok izlenenler arasında yerini alırken, 4 yılda 184 haftada ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına yükseldi.

Netflix, Meksika yapım sektörüne 4 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Türkiye de benzer yatırımı fazlasıyla hak ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektör paydaşlarının acilen Netflix’in kapısını çalmasında sonsuz fayda görüyorum.

Işınsu Kestelli’nin yazısı