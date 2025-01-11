Işık Kansu: Eksik ya da yetersiz olan, toplumun hareketliliğine önderlik edecek olan siyasal kadrolardır

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(…) Her devrim gibi Cumhuriyet Devrimi’nin de yarattığı uygarlık aktarıcı atar damar işlevini sürdürüyor.

Hızla geçip giden yaşam içinde pek ayrımında olmayabiliriz ama toplum sinmemiş, susmamıştır. Unutmamaktadır ve halen ayaktadır.

Emekliler isyandadır. Açlığı çığlıklanmaktadır.

Uzun süredir iktidarın uygulamalarını kabullenmiş olan işçi sendikaları bile alanlardadır.

Çiftçi, meyve veren ağacın taşlandığını söylemekten kaçınmamaktadır.

Aile hekimleri, hekimlik onurunun ve işlevinin ellerinden alındığından yakındıkları için boykottadır.

Anneler, bebeklerinin para hırsından gözü dönmüş kıyımcılarca öldürüldüğünün ayrımındadırlar.

Anlama ve kavrama yeteneği üstün yeni kuşak, çok iyi kullandığı sanal iletişim araçları üzerinden karşı duruşunu, yaratıcı bir alaysılama ve gülmece ile çok geniş bir kesime yansıtmaktadır.

İktidar; tüm çabasına karşın düşün, kültür, sanat ve yazın alanını istila edememiştir.

Toplum değil, halkın yalın gerçekliğinden uzaklaşan iktidar ve çevresi çürüyerek temelsizleşip yıpranmakta, yozlaşarak çökmektedir.

Diyalektiğin olağan akışı işlemekte, zamanın tik takları toplumun yakıcı hareketliliğini içten içe kaynatmaktadır.

Eksik ya da yetersiz olan, toplumun hareketliliğine önderlik edecek olan siyasal kadrolardır.