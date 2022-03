IŞİD ve El Kaide bağlantılı 13 kişi ve yedi kuruluşun Türkiye’de mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IŞİD’le bağlantılı olduğu belirlenen sekiz kişi ve beş kuruluş ile El-Kaide bağlantılı olduğu belirlenen beş kişi ve iki kuruluşun Türkiye’deki mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.

IŞİD bağlantılı Kilis, Suriye, Irak ve Afganistan doğumlu sekiz kişiyle İstanbul’da kurulu, Garanti İhracat İthalat Ltd. Şti., Arasta İthalat İhracat Ltd. Şti., Rawi Telecommunications İletişim Ltd. Şti., Endex Nakliyat Kuyumculuk Ltd. Şti. ve Almid Land Trading Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

El-Kaide terör örgütü bağlantılı olduğu belirlenen Mısır, Adıyaman ve Gaziosmanpaşa doğumlu beş kişiyle İstanbul’da kurulu, Level Hign Moda Tekstil Ltd. Şti. ve Yeşil Sancak Kültür ve Araştırma Derneği’nin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.