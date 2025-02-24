İsa Karakaş: Bayram ikramiyesine asgari ücrete gelen karşılık oranı esas alınsa 13 bin 705 lira olacaktı

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İkramiyenin ilk ödendiği 2018 yılında asgari ücretin %62’sine denk gelirken bugünkü asgari ücretin sadece %13,58’ine tekabül etmektedir. Bu durumda asgari ücret bazında oransal olarak %48,42’lik bir kayıp söz konusudur.

Demek ki bayram ikramiyesine hiçbir zam yapılmamış olsa dahi sadece asgari ücrete karşılık gelen oranı esas alınsa bugünkü değeriyle 13.705 TL olacaktı.

Kanaatimce bu bayramda ödenmesi gereken en az ikramiyenin 13.705 TL olması daha adilane ve hakkaniyete uygun olacaktır.

Peki ikramiye 13.705 TL olacak mı?Ankara’da yaptığımız takip ve kulis bilgisinden elbette ki cevap koca bir HAYIR…Keza yürütülmekte olan enflasyonla mücadele programının büyük ölçüde emekliler, memurlar, işçiler ve diğer sabit gelirliler üzerinden olduğu aşikârdır.

Bunun için uzman olmaya gerek yok.

Lafı uzatmayalım ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi.

Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır.Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir.

Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim.

İsa Karakaş’ın yazısı