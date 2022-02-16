İş Bankası, elektronik para ihracına hazırlanıyor

İş Bankası’nın iştiraki Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ (MOKA), elektronik para ihraç izni aldı.

Bankanın açıklamasına göre finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren kuruluş MOKA, Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, faaliyetleri arasına ödeme aracı ihraç ve kabulü, ödeme hesabı işletilmesi ve elektronik para ihracı hizmetlerini de ekledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan MOKA Genel Müdürü Halim Memiş, müşteri deneyimini ana odağına alan çözümlerle finansal hizmetler sektörüne katkı sağlamak ve bu alanda müşterilerine yenilikçi ürünler sunmak amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini bildirdi.

Memiş, şunları kaydetti: “Türkiye’de 6493 Sayılı Kanun kapsamında lisans alan ilk finteklerden biriyiz. Çok kısa süre içerisinde yoğun bir çalışmayla gerekli lisansların alınmasına ilişkin süreçleri tamamladık. Yeni lisansımız sayesinde, mevcutta ödeme kabulü alanındaki faaliyetlerimize e-para ihracını da ekleyerek hedeflerimize daha hızlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Elektronik para, geleneksel kağıt para gibi değerlilik, kabul edilirlik, ticaret, biriktirme ve borç verme işlerine yarayan bir bir değişim aracı olarak kabul ediliyor.