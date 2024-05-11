İş Bankası ‘81 İlde 81 Orman’ı yeniden hayata geçiriyor

Türkiye İş Bankası, 100’üncü yıl heyecanını, ülke genelinde gerçekleştirdiği doğayı korumaya ve çevre bilincini artırmaya yönelik projelerle paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla 81 İlde 81 Orman Projesi’ni Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden hayata geçiriyor.

Projenin yeni dönemi, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Orman Genel Müdürlüğü’nden İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir’in katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

Projenin ikinci aşamasında beş yıl içinde 81 ilde, 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da üç yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

İlk aşamada başarı oranı yüzde 84

Projenin ilk aşamasında, 81 ilde yaklaşık 1500 hektar alanda 2 milyon 205 bin fidan toprakla buluştu. Bu sahalarda beş yıl boyunca düzenli bakım yapıldı ve tutmayan, kuruyan ya da zarar gören fidanların yerine yeni fidanlar dikildi. 2008 ile 2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman Projesi’nde dikim sahalarının ormana dönüşüm oranı yüzde 84’ün üzerine çıktı.

Ayrıca proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidanla 82’nci orman kuruldu.