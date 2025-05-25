İrfan Hüseyin Yıldız: İmamoğlu operasyonuyla başlayan finansal istikrarsızlık MB'nin önceliği haline gelmiş görünüyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

19 Mart Ekrem İmamoğlu operasyonuyla başlayan finansal istikrarsızlık, tekrar Merkez Bankası’nın birinci önceliği haline gelmiş görünüyor. Yüksek faiz oranlarıyla gerileyen Merkez Bankası rezervleri yerine konmaya, Türk Lirası değerli tutularak dolarizasyon önlenmeye çalışılıyor. Büyük bedeller ödeniyor ama ekonomik istikrarı sağlama çabasında hep aynı yerde patinaj yapıyoruz ve tekrar başa dönüyoruz. Yüksek faiz, sıkı para politikası yıllara yayılınca da reel sektörden işten çıkarmalar, iflaslar, konkordatolar ve satılık fabrika ilanları gelmeye başladı.

Beklentiler nasıl bozulmasın ki? TÜSİAD başkanlarına soruşturma açıldığı, siyasi rakiplerin, gazetecilerin, öğrencilerin içeri atıldığı, babadan dededen kalma şirketlere kayyum atandığı, ana muhalefet partisinin düşmanlaştırıldığı bir ortamda hukuk ve demokrasiden söz edilebilir mi? Hukukun olmadığı, belirsizliğin had safhaya çıktığı bir yerde beklentiler düzelir mi ve güven tesis edilebilir mi? İstikrarsızlık, yüksek faiz ve enflasyon ekonomiye büyük maliyetler yüklüyor. Bırakın yurtdışından doğrudan yatırım sermayesini, spekülatif sıcak para bile artık gelmiyor, hatta yerli sermaye de yurtdışına çıkıyor.

İrfan Hüseyin Yıldız’ın yazısı