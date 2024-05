İranlı yönetmen Muhammed Rasoulof’a sekiz yıl hapis ve kırbaç cezası verildi

İranlı yönetmen Muhammed Rasoulof’a ülkesinde sekiz yıl hapis ve kırbaç cezası verildi. Yönetmen ‘There is no evil’ filmiyle 2020’de Berlin Film Festivali’nde ‘Altın Ayı’ ödülünü kazanmıştı.

Fotoğraf: IMDB

The Guardian‘ın haberine göre yönetmenin avukatı Babak Paknia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rasoulof’a sekiz yıl hapis ve kırbaç cezası verildiğini duyurdu. Ayrıca maddi ceza kapsamında yönetmenin mal varlığına da el koyuldu.

Avukat kararın temyiz mahkemesinde onaylandığını açıkladı.

Yönetmene verilen cezanın gerekçesi olarak ‘ülkenin güvenliğine karşı suç işleme niyetiyle’ film ve belgesel çekmesi gösterildi.

İran’ın tanınan yönetmenlerinden Rasoulof’un son filmi ‘The Seed of the Sacred Fig’in prömiyeri önümüzdeki hafta Cannes Film Festivali’nde yapılacak. Filmin festivale katılacağı açıklandıktan sonra yönetmen İranlı yetkililerden filmi festivalden çekmesi için baskı gördü.

Filmin yapımcıları polis tarafından taciz edildiklerini söylemişti, oyuncular da sorgulandıklarını ve kendilerine yurt dışı çıkış yasağı verildiğini açıklamıştı. Oyuncular başörtüsüz film çektikleri için suçlanıyor.

Rasoulof 2010’da izinsiz film çektiği için altı yıl hapis cezasına çarptırılmış daha sonra cezası bir yıla indirilmişti. Yurtdışına çıkış yasağı, sosyal ve siyasi haklardan mahrumiyet gibi cezalar alan yönetmenin 2017’de tamamladığı ‘A Man of Integrity’ filmiyle Cannes Film Festivali’nde ‘Belirli Bir Bakış Ödülü’nü kazanmıştı.

2020’de yeniden ‘sisteme karşı propaganda’ suçlamasıyla bir yıl daha hapis cezası alan ve iki yıl film yapması yasaklanan Muhammed Rasoulof, İran’daki idam cezası uygulamalarını anlattığı filmiyle Berlin film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştı. Rasoulof ülkeden çıkış yapamadığı için ödülü almaya gidememişti.

Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi ve Jafar Panahi’yle birlikte en çok tanınan İranlı yönetmenlerden olan Rasoulof ‘un Temmuz 2022’de aldığı son hapis cezası başladığı açlık grevinden sonra Şubat 2023’te sona erdi. Sanatçı kısa bir süre sonra 14 yıl aranın ardından ülkesini terk etti.