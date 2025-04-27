İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama: Ölü sayısı 28'e yükseldi

İran’ın güneyindeki Basra Körfezi’nin Bender Abbas Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada 28 kişi öldü, 20’si ağır 1000 kişi yaralandı.
Patlama dün öğle saatlerinde meydana gelmişti.
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas’ın Şehid Recai Limanı’ndaki patlamada 20’si ağır 1000 kişinin yaralandığını 28 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Patlamanın ardından limanda çıkan yangının yüzde 80’i söndürülürken Bender Abbas kentinin de bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde üç gün yas ilan edildi.
Patlamanın nedeniyse henüz bilinmiyor.