İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama: Ölü sayısı 25'e yükseldi

İran’ın güneyindeki Basra Körfezi’nin Bender Abbas Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada 25 kişi öldü, 800 kişi yaralandı.

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Patlama dün öğle saatlerinde meydana gelmişti.

Mehr Haber Ajansı’na göre Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, açıklamasında patlamada şu ana kadar ikisi kadın 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Diğer yandan Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaralı sayısının 800’e yükseldiğini duyurdu.

Patlamanın ardından limanda çıkan yangının yüzde 80’i söndürülürken Bender Abbas kentinin de bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde üç gün yas ilan edildi.

Patlamanın nedeniyse henüz bilinmiyor.