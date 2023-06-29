İran’da toz fırtınası nedeniyle 1191 kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi hayatını kaybetti

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son altı günde hastaneye kaldırılanların sayısı 1191’e ulaşırken bir kişi yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınasıyla taşınan ince toz nedeniyle son altı günde 1191 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Mohibbi, insanların sağlık kurumlarına gitme sebeplerinin başında göz, solunum ve kalp rahatsızlıklarının geldiğini dile getirdi.

Hastanelere kaldırılan 1019 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 171 kişinin tedavisininse devam ettiğini kaydeden Mohibbi, bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yetkililer, özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini açıklamıştı.