İran’da Nobel ödüllü tutuklu Mohammadi, başörtüsünü reddettiği için hastaneye sevk edilmedi

İran’da Nobel ödüllü tutuklu Narges Mohammadi kalp hastası ve anjiyo olması gerekiyor. Ama cezaevi yönetimi, Mohammadi başörtüsü giymeyi reddettiği için hastaneye sevkine izin verilmedi.

Narges Mohammadi. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Eylül 2022’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin baş örtüsü giymediği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve sonra hayatını kaybetmişti. Ardından da İran’da protestolar başlamıştı. Mohammadi protestolar sırasında bir daha hiçbir koşul altında başörtüsü takmayacağını duyurmuştu.

İran’da 1979’daki İslam Devrimi’nden kısa bir süre sonra kadınların başörtüsü takması zorunlu hale gelmişti.

Mohammadi’nin iki damarı da tıkalı

BBC Türkçe‘nin aktardığına göre Mohammadi’nin ailesi Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: “Cezaevi yönetimi, tutukluların hastaneye sevk edilmesi için başörtüsü takmalarının zorunlu olduğunu söyledi.”

Mohammedi başörtüsü takmayı reddettiği için revire götürülmedi. Bu nedenle cezaevine giden bir sağlık ekibinin ekokardiyogram yaptı ve iki damarının ciddi ölçüde tıkalı olduğunun tespit edildi.

Aile 51 yaşındaki Mohammadi’nin acilen anjiyo olması gerektiğini belirtti: “Zorla başörtüsü giydirmeye çalışmalarına karşı çıkıyor. İki gündür cezaevinde bir grup kadın, onun hastaneye götürülmesi için aralıksız protesto yapıyor.”