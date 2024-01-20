İran uzaya araştırma uydusu fırlattı

İran uzaya yeni bir araştırma uydusu fırlattı. Uydu ilk kez 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşti.

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İran Uzay Ajansı tarafından üretilen ‘Sureyya’ adlı uzaktan algılama uydusu, fırlatıldıktan sonra 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleşti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Zarepur, “100 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen Kaim-100 roketi, yaklaşık 50 kilogramlık bir araştırma yükünü 750 kilometrelik yörüngeye yerleştirdi” ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, İran’ın fırlattığı uyduların ilk kez 750 kilometrelik yörüngeye ulaştığına dikkati çekti.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait Kaim-100 adlı katı yakıtlı uydu taşıyıcı roketinin, Kasım 2022’de yörünge altı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran’ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran’ın ‘Orta Doğu ve Avrupa’yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini’ iddia ediyor.

İran’sa geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.