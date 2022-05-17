Irak’ta kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

Irak’ın birçok bölgesinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

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Ülke genelinde dün sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat, Necef ve Süleymaniye Havalimanı’ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası sebebiyle binlerce kişi solunum şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Ülke genelini etkisi altına alan kum fırtınası dolayısıyla boğulma riski geçirdikleri için hastanelere başvuranların sayısı 4 bine ulaştı.