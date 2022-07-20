Irak başbakanı: Türkiye’nin havan topu saldırısında birçok sivil öldü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Dohuk bölgesinde Türkiye’nin düzenlediği roket saldırısında birçok sivilin öldüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın Irak devlet haber ajansından aktardığına göre IKBY-Türkiye sınırındaki Zaho kentinde bulunan bir turistik tesise ‘ağır havan topu saldırısı’ düzenlendiği ve sekiz turistin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Irak Başbakanı el-Kazımi de yazılı açıklamasında Türkiye’yi kınayarak ‘Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini’ söyledi. El-Kazımi, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu aktararak, Türkiye’nin Irak’ın taleplerine rağmen saldırıları durdurmadığını söyledi. Irak başbakanı, bu tür saldırılara karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ve gereken önlemleri alacaklarını belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de Türkiye’yi kınayarak ‘çağrılara rağmen saldırıların durmadığını’ söyledi: “Bombardıman, Irak’ın egemenliğinin bir ihlali olup ülkenin milli güvenliğine tehdit teşkil etmektedir. Uluslararası hukuka aykırı bu tür eylemler kesinlikle kabul edilemez.”

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu da Türkiye’yi kınayarak olayın etkili soruşturulmasını istedi.

Bağdat büyükelçiliği önünde protesto

Öte yandan Rudaw’ın aktardığına göre olay nedeniyle Türkiye’nin Bağdat büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.