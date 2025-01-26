İpek Özbey: Sizin gibi düşünmeyen, hazırolda yaşamayanlara bu ülkenin yurttaşı değilmiş gibi davranamazsınız!

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Acıyı bile paylaşamıyoruz, 78 kişiye mezar olmuş yangın yerinde cepheleşmeyi başarmış bir milletiz biz. Yetkiyi elinde tutan, ancak hiçbir sorumluluk taşımayanlarla, yetkili olmayıp suçlananların kendini savunmaya geçtiği bir ortamda yaşıyoruz. Yahu bir Allah’ın kulu istifa etmez mi? Etmez, herkes kendi cephesini savunacak çünkü. Oyunun kuralı bu. Sonunda bir tarafın kazanmış görüneceği, aslında herkesin kaybedeceği bir oyunun… Tamam, diyelim suçlu değilsiniz ama sorumlusunuz. Ve suçlu olup olmadığınızı ortaya koyacak adli süreç bitene kadar kenarda duramaz mısınız?

Bu kadar mı değerli koltuklarınız? Sorunun yanıtı belli. Burası koltuklarına aşık insanların ülkesi. İstifayı literatürden silmiş, ‘affını istemek’ gibi enteresan bir ifadeyi siyasi edebiyatın parçası yapmışız. Ne sendikası, ne parti başkanı, ne bakanı istifa ediyor. O koltuklar için yapmadıkları kalmıyor. Sonra da “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” gibi beylik cümlelerle kendilerini vatansever listesine koyuyorlar.

Yetmez mi? İhtiyacınız olduğunda ötekileştirdiklerinizden ‘biz’ diye bahsediyorsunuz. Kutuplaşma ihtiyacı hasıl olduğunda veya gündemi başka yerlere çekmek istediğinizde mahalleleri kalın çizgilerle ayırıyorsunuz. Sizin gibi düşünmeyenlere, hazırolda yaşamayanlara bu ülkenin yurttaşı değilmiş gibi davranamazsınız!

İpek Özbey’in yazısı