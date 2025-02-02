İpek Özbey: Sarıklı, cübbeli amiraliniz bozmadı da disiplini, onlar mı bozdu?

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Milli Savunma Bakanlığı, mezuniyet töreni sonrası Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ile alay komutanı vekili Albay Alper Topsakal, tabur komutanı Yarbay Halit Türkoğlu ve bölük komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün TSK ile ilişiğinin kesildiğini duyuruyor.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için disiplinin bozulduğuna mı yanalım, gencecik, idealleri olan vatansever teğmenlerin başına gelenlere mi?

Kim, neden rahatsız olur bundan?

Sarıklı, cübbeli amiraliniz bozmadı da disiplini, onlar mı bozdu?

Milletimiz onları bağrına basacaktır, vatan onlara minnettardır, hiç şüphe yok.

Ama bu karar tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Umarım bir an önce dönülür…

İpek Özbey’in yazısı