İpek Özbey: Metroda, otobüste her yerde insanların yüzü asık

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Metroda, otobüste her yerde insanların yüzü asık. Trafikte herkes birbiriyle kavga ediyor. Gözünün üstünde kaşın var diye insanların birbirini bıçakladığı bir dönem.

Sokak çeteleri, kara para, sanal bahisle çöken hayatlar.

Uyuşturucu kullanımının gün be gün arttığı, gençleri tuzağına düşürdüğü zamanlar.

Peki bunca kötülük arasında ‘kendi iyi alanını’ yaratmak mümkün mü?

Hem ruhsal, hem fiziksel olarak güvenli, besleyici ve huzurlu bir ortam oluşturabilir miyiz?

Stresimizi azaltabilir, üretkenliğimizi artırabilir, her şeye rağmen bu dünyaya ve insanlara güvenebilir miyiz?

Bilmiyorum ama en azından deneyebiliriz.

Kendimizi tanımak, sevmekle başlayabiliriz belki de.

İpek Özbey’in yazısı