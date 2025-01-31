İpek Özbey: Gözler Ekrem İmamoğlu'nda olacak

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Bugün ifade günlüğünde Ekrem İmamoğlu’nu göreceğiz ya da ‘Turpun Büyüğü’ mü demeliydim?

İmamoğlu, belediyelere yönelik operasyonların ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı’nın evinden alınarak polis eşliğinde ifadeye götürülmesini eleştirmiş, Başsavcı’ya “Amacın milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile -sana

hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu

muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın” demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri” iddiasıyla İmamoğlu’na “Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek” suçlarından soruşturma başlatıldığını konuşma henüz sonlanmadan açıklamıştı.

İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta yaptığı konuşmasının ardından da “bilirkişiyi hedef gösterme” iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında savunmasının alınması amacıyla 31 Ocak’ta ifadeye çağrıldı İBB Başkanı.

Yarın gözler ‘Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” diyen Ekrem İmamoğlu’nda olacak.

Yine insanlar Çağlayan Adliyesi’ne akın edecek.

İpek Özbey’in yazısı