İpek Özbey: Bazı mahallelerde zeytinyağını bardakla satanlar olduğunu duydunuz mu?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda “Seviyorsan git evlen bence” ifadesine yer verildi.

Önce hacklendi sandım.

Anladım ki, gayet ciddi bir mesaj. Belli ki yanına iliştirdiği emoji ile gençleri yakalayacağını zanneden, sevimli göründüğünü düşünen bir yetkilimiz, bakanlığın resmi hesabından bu paylaşımı yapıyor.

Haliyle çok tepki aldı.

“Evlenmenin maliyetini biliyor musun?” diye soranlar…

Kadınların yaşam güvenliğinden sorumlu olan bakanlığı ciddiyete davet edenler…

Sevimli bakanlığımız, bu paylaşımının altında ‘Aile Yılı’ etiketini kullanarak bakanlığın ‘Evlilik Kredisi’ uygulamasını hatırlatıyor.

Sahiden sizin idrak yollarınız mı tıkandı?

Neyi anlamıyorsunuz?

Yoksulluk diz boyu…

Bunu söyleyince kızıyor, soruşturma sopasını gösteriyorsunuz ama durum böyle. Yaşlı başlı insanların akşam pazarında yerden çürümüş marul toplamasını bana kimse unutturamaz!

Bir kilo kıyma için saatlerce kuyrukta bekleyen insanlardan haberiniz yok mu?

Bazı mahallelerde zeytinyağını bardakla satanlar olduğunu duydunuz mu?

Bebek bezi taneyle satılıyor, beyaz peynire kilit vuruluyor.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in altını çizdiği gibi intihar etmeye çalışan baba 1 yıllık bebek maması vaadiyle ikna ediliyor.

Aklınız fikriniz evlendirip, üç çocuk doğurtmakta.

Kolay mı?

Sizin 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL kredi desteğinizle olacak iş mi bu?

En ucuz kira 25 bin lira, ki o evleri gördüm ben, oturmak mümkün değil. Kimse evini 6 ay peşin, 2 depozito almadan vermiyor artık. Gördünüz mü, buna bile yetmiyor verdiğiniz para.

İpek Özbey’in yazısı