İntihara sürüklenen çocuğu istismar eden erkeğe ev hapsiyle tahliye

Zonguldak’ta intihara sürüklenen 16 yaşındaki çocuğu istismar ettiği belirtilen ve çocuğun tırnağından alınan örneklerle DNA’sı eşleşen erkek, ikinci duruşmada ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Zonguldak’ta lise öğrencisi Damla Demir, 20 Mayıs 2021 tarihinde Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’ndeki evinde yaşamına son vermişti. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etmişti.

Demir’in, komşuları olan 56 yaşındaki M.K.’nın kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta “Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum. Onu itip eve geçtim. Odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Böyle giderse kendimi öldüreceğim” yazdığı görülmüştü.

Demir’in tırnaklarından alınan DNA örnekleri de M.K. ile uyuşmuştu. Tutuklanan M.K.’nın, cep telefonuna ‘Aşkım Damla’ olarak kaydettiği genç kıza “Aşkım seni özlüyorum. Ablan gelmeden gel canım” gibi mesajlar attığı ortaya çıktı. M.K. hakkında ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan üç yıldan sekiz yıla, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundansa iki yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak 18 Ocak’ta görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.K. ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Damla’nın ailesi karara itiraz edip üst mahkemeye dilekçe verdi.