Instagram'ın 'Edits' uygulaması kullanıma açıldı

Instagram’ın video düzenleme uygulaması ‘Edits’ uygulama mağazalarında kullanıma sunuldu.

Fotoğraf: AppStore

Edits’i geçtiğimiz aylarda Instagram operasyonlarının başındaki Adam Mosseri kendi hesabından yayınladığı bir videoyla tanıtmıştı.

Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın bu hamlesi, Çin merkezli TikTok ve CapCut’ın ABD’de kısa süreliğine uygulama mağazalarından kaldırılmasının hemen ardından gelmişti.

Tanıtımın ardından ABD merkezli kimi teknoloji siteleri, uygulamayı TikTok’un da sahibi olan ByteDance’in geliştirdiği CapCut’ın ‘bariz bir kopyası’ diye nitelendirmişti.

Uygulama bugün itibariyle iOS ve Android platformlarından ücretsiz indirilebiliyor.

Edits’in CapCut’a doğrudan rakip olması bekleniyor.

Uygulamanın sunduğu yeniliklerse özetle şu şekilde: