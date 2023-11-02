Instagram, kendi ‘Her’ünü geliştiriyor

Instagram, kullanıcıların kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri ve sohbet edebilecekleri yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştiriyor.

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Instagram’daki bu özellikle kullanıcılar yapay zekayla soruları yanıtlamak, karşılaştıkları zorlukları konuşmak, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve çok daha fazlası için sohbet edebilecekler.

NTV’nin haberine göre sohbet robotunun cinsiyeti ve yaşı seçilebileceği belirtilirken, etnik kökeni ve kişilik özelliklerini seçebilecekleri kaydedildi.

Örneğin, bir kullanıcı yapay zeka destekli sanal arkadaşını ‘çekingen, hevesli, esprili’ gibi birçok kişilikte oluşturabilecek.

Daha sonra yapay zeka sanal arkadaşınız için bir avatar ve bir isim seçerek onunla sohbet etmeye başlayabileceksiniz.

Henüz bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken kullanıcılar için genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yer almıyor.

‘Her’ filmi akla geldi

Bu özellik, Joaquin Phoenix’in başrol oynadığı bir insanın yapay zeka ile ilişkisini konu alan ‘Her’ filmini akıllara getirdi.

Filmde Theodore Twombly karakterini oynayan Joaquin Phoenix, yapay zeka destekli bir sistemde kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır.

Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore’u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırırken, filmde bir insanın yapay zeka ile yaşadığı ilişkiye odaklanır.