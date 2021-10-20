Instagram etkisi: Ergenlik çağındaki her üç kızdan biri kendini beğenmiyor

Facebook’un kurum içi raporlarına göre, ergenlik çağındaki kızların yüzde 32’si Instagram yüzünden bedenleri konusunda kendilerini kötü hissederken, her üç kızdan birinin kendisini beğenmediği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları kuruldukları günden bu yana eleştirilerin odağında. Fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından zararlı içerikler barındırarak özellikle genç izleyiciler arasında endişe ve depresyonu arttırdığı için birçok kez hedef alınmıştı.

Geçen senelerde Instagram’ı satın alan Facebook’un sızdırılan iç raporu da bu eleştirileri doğrular vaziyette.

Daha sonradan eski Facebook çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırıldığı ortaya çıkan belgelerde intiharı düşünen gençler arasında Britanyalı kullanıcıların yüzde 13’ünün, Amerikalı kullanıcıların ise yüzde 6’sının, sorunu Instagram’a bağladığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca raporda, ergenlik çağındaki kızların yüzde 32’sinin, bedenleri konusunda kendilerini kötü hissettiklerinde Instagram’ın durumu daha kötü hale getirdiğini düşündükleri, ergenlik çağındaki erkeklerinse yüzde 14’ünün Instagram nedeniyle kendini kötü hissettiği belirtildi.

Belgede, “Her üç ergen kızdan birinin vücut algısı sorunlarını kötüleştiriyoruz”, “Gençler kaygı ve depresyon oranlarındaki artışla ilgili Instagram’ı suçluyor” ifadeleri yer aldı.

ABD kongresi tepkili

Tüm bu verilere rağmen, Facebook’un 13 yaş ve altı çocuklar için bir Instagram aplikasyonu geliştirdiği açıklaması ise tartışmaları arttırdı. Şirket, bunu olumsuz sonuçları azaltmak için hedeflediğini bildirse de ABD kongresinden tepkiler geldi.

Demokratlardan Lori Trahan, Facebook’u eleştirirken, şirketi derhal çocuklar için uygulama geliştirme planlarından vazgeçmeye ve mevcut kullanıcısı olan gençleri zararlı etkilerden korumak için çalışmaya davet etti.

Cumhuriyetçilerden Cathy McMorris Rodgers ise yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi’nin, yaptığı çağrılara rağmen, çocukların akıl sağlığı üzerine raporları halka açıklamayı reddetmiş olduğunu hatırlattı.

Instagram kullanıcılarının yüzde 40’ı 22 yaş altı gençlerden

Instagram kullanıcıların yüzde 40’ını, 22 yaş ve altı gençler oluşturuyor. ABD’de her gün Facebook uygulamasını kullanan beş milyon gence karşılık Instagram’ı 22 milyon gencin kullandığı kaydediliyor.

Gençlerin, Instagram’da, Facebook’tan yüzde 50 daha fazla zaman geçirdiği belirtiliyor.