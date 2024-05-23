İnsanda ikinci kez kuş gribi görüldü

Avustralya’dan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde de kuş gribi virüsünün (H5N1) insanı enfekte ettiği açıklandı.

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İlk kez 25 Mart’ta rapor edilen ABD’deki ineklerdeki kuş gribi salgını, sekiz eyalette en az 33 sürüye yayılmış durumdaydı. TRT Haber’in aktardığına göre biri Teksas’ta diğeri Michigan’da iki süt çiftliği işçisinin H5N1 virüsüyle enfekte olduğu açıklandı.

İkinci kez insanda kuş gribi görülmesine rağmen yetkililer iyimserliğini koruyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), halk için risk değerlendirmesinin ‘düşük’ olduğunu, fakat daha fazla vakanın da beklendiğini açıkladı.

CDC, ‘enfekte ineklerden alınan çiğ sütteki yüksek virüs seviyeleri ve virüsün süt ineklerindeki yayılması göz önüne alındığında, benzer insan vakalarının tespit edilebileceğini‘ duyurdu.

ABD’de bir çiftlikteki kedilerin çiğ süt içmesi sonucu öldüğü bildirilmişti.

İnsanda görülen ilk kuş gribi vakasını Avustralya duyurmuştu. Hindistan’da kuş gribi virüsüyle enfekte olmuş bir çocuğun Avustralya’da tedavi edildiği ve tamamen iyileştiği belirtilmişti.