İngilizce öğrenmenin akılIı yöntemi: Online kurslar

Advertorial

İngilizceyi akıcı kullanabilme becerisi, günümüzün en önemli yetenekleri arasında. Kariyerinizde yüksek mevkileri hedefliyor, freelance işlerde dünya çapındaki müşterilere erişmek istiyor, yurt dışı seyahatlerinizde rahatça iletişim kurabilme hayali kuruyorsanız ve her şeyden önemlisi de internette daha geniş bir içerik dünyasından yararlanmak istiyorsanız, İngilizcenizin mutlaka yeterli seviyede olması gerekiyor.

Günümüzde İngilizce öğrenmek isteyenler için birçok yöntem var. Fiziki lokasyonda eğitim veren geleneksel İngilizce kursları ve internet aracılığıyla eğitim sunan online kurslar, bu noktada öne çıkan iki yöntem. Bugün bu iki yöntemi karşılaştırıyoruz.

Online İngilizce Kursu Open English

Online ile geleneksel İngilizce kursları arasındaki farklar

İngilizcenizi geliştirmek ya da sıfırdan İngilizce öğrenmek istiyorsanız, karşınıza bu iki yöntem çıkıyor. Bu iki yöntem arasındaki genel farklar ise şu şekilde:

* Geleneksel kurslar belirli bir rutin ders programını takip ederken, online İngilizce kurslarında ders programı çoğunlukla esnek.

* Geleneksel kurslar fiziki lokasyonda İngilizce eğitimi sunuyor, online kurslarda ise internet aracılığıyla bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden -nerede olursanız olun- eğitim alabilme imkanınız oluyor.

* Geleneksel İngilizce kurslarında eğitim materyalleri kurs içeriğiyle sınırlıyken, online İngilizce kurslarında -internetin doğası gereği- devasa bilgi havuzuna ulaşmanız mümkün. Bu noktada online İngilizce kursu seçimi de önem taşıyor zira her kurs size bu erişimi sağlayamıyor.

* Geleneksel kurslarda çoğunlukla yerli öğretmenlerle ders işlenirken, online İngilizce kurslarında çoğunlukla yabancı öğretmenler derslere girer.

Online İngilizce kurslarının avantajları

Dijitalleşen dünyada online eğitim modellerinin önemi her geçen gün artıyor. İngilizce öğrenmek için de online kurslar, fiyat performans açısından olduğu kadar pratiklikleriyle de öne çıkıyor.

Online İngilizce kurslarını tercih etmek istiyor ancak bu konuda endişeleriniz de varsa, az sonra okuyacaklarınız size yardımcı olabilir.

Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle direkt iletişim

Online İngilizce kurslarının en iyi avantajlarından biri, size ana dili İngilizce olan öğretmenlerle direkt iletişim imkanı tanımaları. Bir dilin dinamiklerini en iyi şekilde o dilin uzmanından öğrenebilirsiniz. İngilizceyi ana dili olarak konuşan ve eğitim sertifikalarına sahip kişiler, bu noktada erişebileceğiniz en yetkin eğitmenlerdir.

Esnek çalışma programı özgürlüğü

Online İngilizce kursları size esnek çalışma planı sunar. Bu da günlük hayatın yoğun temposu arasında İngilizce çalışmak istediğiniz anları sizin seçebileceğiniz anlamına gelir. Rutin programlara oranla daha esnek çalışma programlarının insanın öğrenme motivasyonunu da arttırdığı bir gerçek.

Zaman ve paradan tasarruf

Online İngilizce kursları -seçtiğiniz kursa bağlı olarak- size hem paradan hem zamandan kazandırır. Geleneksel İngilizce kurslarında kurs binasına gitmek için yolda vakit harcarız, büyükşehirlerdeki trafik sorunu nedeniyle öğrenme motivasyonumuzda eksiklik yaşayabiliriz. Online İngilizce kursları ev konforunda bu dili öğrenmemizi sağlar.

Geleneksel kurslar ve online İngilizce kursların bir kısmı kur bazlı çalışır, bu da öğrenmenizi sınırlar. Yani ödediğiniz kur kadar eğitim alabilirsiniz. Open English gibi online İngilizce kursları ise ücretli üyelik karşılığında size sınırsız kullanım sunar. Bu da fiyat ve performans açısından kur bazlı sisteme göre kat kat avantajlıdır.

Online İngilizce kursu tavsiyesi

İngilizce öğrenmek için izlenebilecek iki yoldan ve bu iki yolun daha avantajlı olanından bahsettik. Bu yıl İngilizce öğrenmeyi hedefliyorsanız, şimdi kendinize online İngilizce kurs tavsiyesi bakıyor olabilirsiniz.

Bizim önerimiz, TEFL/TESOL sertifikalı eğitmenlerle 7/24 online sınırsız ders yapabileceğiniz Open English platformudur. Open English, tek bu özelliğiyle değil, sunduğu birçok avantajla diğer tüm kursların önüne geçiyor.

Şimdi Open English’e yakından bakalım.

Open English nedir, nasıl kullanılır?

Open English, ABD merkezli bir online İngilizce kursu olarak online şekilde eğitim alabileceğiniz, ücretli üyelik sistemiyle çalışan dijital bir platform. Kursa kaydolduğunuzda e-mail hesabınıza bir üyelik tanımlanır ve üyeliğinizin içeriğine bağlı olarak dijital platformun ders içerik ve uygulamalarından yararlanmaya başlarsınız.

Online kurs, şimdiye kadar 1.6 milyondan fazla öğrenciye İngilizce eğitimi sağladı. Günümüzde bünyesinde iki binden fazla ana dili İngilizce olan dil öğretmenleri çalışıyor. Kurs içerisinde 7 gün 24 saat boyunca 30 dakika da bir canlı dersler yapılıyor.

Open English’te grup dersleri ortalama 9-10 kişiyle, 45 dakika süren online toplantılar aracılığıyla gerçekleşiyor. Tüm öğrenciler grup derslerinden sınırsız yararlanabiliyor. Ayrıca üst seviye üyelikleri tercih ederek dil öğretmenleriyle bire bir özel dersler de yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra CEFR sistemine göre tasarlanmış 8 seviyeden oluşan online müfredatları var. Bu müfredatı tamamladığınızda Cambridge Linguaskill sertifika sınavına ücretsiz giriş hakkı kazanıyorsunuz (normalde ücretli).

Ücreti ne kadar?

Online İngilizce kursu Open English üyelik ücreti, seçtiğiniz paketlere ve dönemsel kampanyalara göre değişkenlik gösteriyor. Güncel fiyat bilgisi almak için internet sitelerinde yer alan iletişim formunu doldurabilirsiniz:

Open English Ocak ayı kampanyası

Open English özellikleri

Online canlı dersler: 7 gün 24 saat boyunca 30 dakikada bir yayınlanıyor. Küçük öğrenci grupları, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online video toplantısı üzerinden İngilizce eğitimi alıyor.

Üniteler: İngilizce konu anlatımıyla kelime bilgisi, gramer ve telaffuz gibi konularda seviyeye uygun ders içeriklerinin bulunduğu bölüm. Burada adım adım yeni kelimeler ve dil bilgisi kuralları öğreniyorsunuz.

Alıştırmalar: Ünitelerde öğrendikten sonra alıştırmalar kısmında öğrendiklerinizi pekiştirebiliyor ve neler öğrendiğinizi ölçebiliyorsunuz.

Haberler: Belirli konulara özelleştirilmiş İngilizce içeriklerle reading yeteneğinizi geliştiriyor, bu içerikleri ne kadar anladığınızı size yöneltilen sorular üzerinden ölçebiliyorsunuz.

Deyimler: İngilizcede yaygın olarak kullanılan deyimleri keşfederek speaking konusunda kendinizi geliştirebiliyor, daha akıcı ve ileri seviye İngilizce konuşmayı öğreniyorsunuz.

İnteraktif videolar: İngilizce speaking, writing ve reading yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz, konu anlatımından sonra öğrendiklerinizi test edebileceğiniz interaktif videolara sınırsız şekilde erişebiliyorsunuz.

İş İngilizce içerikleri: Mesleki jargona göre özelleştirilmiş içeriklerle sektörünüz için gerekli İngilizce terim ve kavramları hızlıca öğrenebiliyorsunuz.

Sözlük: İngilizce kelime sözlük aracı. Bu sözlükte İngilizce kelimelerin İngilizce açılımlarını öğrenebiliyorsunuz.

Yazma aracı: Yazdığınız İngilizce metinlerdeki hataları görmek için yazma aracını kullanabilirsiniz.

Dil bilgisi kılavuzu: İngilizce sıfatlar, fiiller, yardımcı fiiler vb. tüm bilgisi konularında merak ettiğiniz tüm detaylara bu bölüm üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çevirmen: Burada 4 dilde (İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Portekizce) çeviri yapabilirsiniz.