İnebolu’da selde iki köprü yıkıldı: AFAD başkanı bölgeye gidiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kodla uyarılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı, iki köprü çöktü.

Yağış nedeniyle işyerlerinin açılmaması istendi, girişle birinci katta oturan vatandaşlar üst katlara çıkmaya çağrıldı.

İnebolu’da sağanak. Fotoğraf: AA

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı’na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları söylendi.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik de kesiliyor.

AFAD başkanı bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer’in, sağanağın etkili olduğu İnebolu’ya gittiğini bildirdi.

Soylu, Twitter’da şunları kaydetti: “Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin.”