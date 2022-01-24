İnce’nin adaylık iddiasına Hisarcıklıoğlu’ndan yalanlama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ‘’Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü’’ dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, iddiayı yalanladı.

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İlk günden bu yana iktidara verdiği destekle bilinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararlarına eleştiriler getirmişti.

Kasım ayında enerji fiyatlarına yapılan zamları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işletmeleri korumak için neler yapılabileceğini konuşmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşmüştü.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce, ‘’Hisarcıklıoğlu’na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş’’ açıklaması yaptı.

Hisarcıklıoğlu: İddia kesinlikle yalan

Konuyla ilgili açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, iddiayı yalanladı: ”Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım.”

Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır.

Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim.

Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) January 24, 2022

Öte yandan Kılıçdaroğlu açıklamalarında, cumhurbaşkanı adayının ‘millet ittifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini vurguluyor.

CHP’den aday olarak girdiği Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 30’unu alan İnce’yse geçen hafta millet ittifakına seslenerek, “Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada” demişti.