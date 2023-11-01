İnan Kıraç’ın ‘evlatlıktan reddettiği’ İpek Kıraç: Babamın attığı adımlar beni üzüyor

İşadamı İnan Kıraç’ın ‘evlatlıktan reddettiği’ İpek Kıraç davaların devam ettiğini söyledi: “Sürecin devamına dair en büyük dileğim; babamın bir aile olduğumuzu ve bu mirası birlikte korumamız gerektiğini anımsamasıdır.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İnan Kıraç, İpek Kıraç’ı ‘tüm mal varlığına el koymak istediği’ gerekçesiyle evlatlıktan reddettiğini ve tüm mal varlığını, eğitime muhtaç çocuklar için kuracağı vakfa bağışlayacağını duyurmuştu.

İpek Kıraç, konuya dair sosyal medya hesabından bir açıklamaya yayınlayarak haberlerde belirtilenin aksine dava sürecinin ilk mahkemesinde annesinden kalan mirasın meşru olduğunun hukuken tescillendiğini belirtti:

“Devam eden hukuki süreçler hakkında herhangi bir yorum yapmayı doğru bulmamakla birlikte, babam tarafından basına verildiği anlaşılan ve gerçeği yansıtmayan haberler vesilesiyle aleyhime karşı bir algı yönetimine izin vermeyi doğru ve adil bulmuyorum. Benim annem Suna Kıraç, babam ise İnan Kıraç’tır. Sürecin devamına dair en büyük dileğim; babamın bir aile olduğumuzu ve bu mirası birlikte korumamız gerektiğini anımsamasıdır.”

Babamın attığı adımlar beni üzmektedir

Kıraç’ın açıklamasının tam metni şöyle:

*Bugün Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan ve sonrasında diğer medya kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine çok üzülerek bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldım.

*Öncelikle belirtmek isterim ki; bugün halen devam eden hukuki süreç ilk olarak Ocak 2023’te babam İnan Kıraç tarafından açılan ve annem Suna Kıraç’ın vasiyeti doğrultusunda verilen mirasçılık kararının iptaline yönelik olan dava ile başlamıştır. Dolayısıyla her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da, babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç’ı ve son arzularını dava etmektedir. Zaman içerisinde eklenen yeni davalarla kapsam genişlemiş ve son olarak evlatlıktan ret talebi ile aleyhime yeni bir dava açılmıştır. Bu davanın henüz ilk duruşması dahi yapılmamış olup sonuca bağlandığı yönündeki haber yanlıştır. Devam eden hukuki süreçler hakkında herhangi bir yorum yapmayı doğru bulmamakla birlikte, babam tarafından basına verildiği anlaşılan ve gerçeği yansıtmayan haberler vesilesiyle aleyhime karşı bir algı yönetimine izin vermeyi doğru ve adil bulmuyorum. Annemin bana bıraktığı manevi ve maddi mirası koruma çabam sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyormuşum gibi yansıtılmaktadır. Halbuki haberlerde belirtilenin aksine, henüz devam eden dava sürecinin sonuçlanan ilk mahkemesinde karar lehime çıkmış olup annemin bana bıraktığı mirasın meşruluğu hukuken de tescil edilmiştir.

*Beni ‘İpek’ olarak var eden; beni yetiştiren ve bana emek veren ailemdir. Buna rağmen babamın her türlü vesileyle ‘evlat edinilmiş’ olmamı gündeme getirmesi bütün bu süreçte en çok üzüldüğüm husustur. Benim annem Suna Kıraç, babam ise İnan Kıraç’tır. Beni doğuran olmasa da yetiştiren ailem tarafından belirli değerler ve ilkeler etrafında büyütüldüm. Hal böyleyken, babamın son yıllarda bu ilkelere aykırı attığı adımlar, içerisinde anıldığı çevreler ve konular, kendisine, kurumlarımıza ve ailemize zarar veren kararlar ne yazık ki beni hem şaşırtmakta hem de üzmektedir.

Bu davaların kazananı olmayacaktır

*Her şeye rağmen, ailemizin bu ülkeye dair sorumluluklarının bilincinde olarak annemin bana emanet ettiği manevi ve maddi mirası savunuyor ve yaşatmak için çalışıyorum. Sürecin devamına dair en büyük dileğim; babamın bir aile olduğumuzu ve bu mirası birlikte korumamız gerektiğini anımsamasıdır. Beni büyük bir sevgiyle yetiştiren babamın aynı arzuyla hareket edeceğine olan ümidimi hala korumaktayım. Zira bu davaların tümü özü itibariyle annemin iradesine ve manevi mirasına aykırı olup, sonucu ne olursa olsun kazananı olmayacaktır.

Ne olmuştu?

İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a bu yılın başında dava açmıştı. İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemiş ve tamamı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etmişti.

İpek Kıraç babası İnan Kıraç’a karşı dava açtı. İnan Kıraç’ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu ileri sürmüştü.

Davalar sürerken, bugün Cumhuriyet gazetesine konuşan İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini duyurmuştu: “Artık İpek adında bir evladım yoktur ve böyle bir kişinin soyadımı taşımaya hakkı olmadığını da kamuoyu önünde beyan ediyorum.”