İmralı'da dördüncü görüşme: Öcalan'dan Önder için geçmiş olsun mesajı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı Cezaevi’ne ziyaretinin ardından PKK lideri Abdullah Öcalan’ın DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajını okudu.

Fotoğraf: DEM Parti

Buldan ve bir avukat, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Cezaevi’ne gitmişti.

Buldan, 15 Nisan akşamı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Önder’in tedavi gördüğü hastanenin önünde Öcalan’ın mesajını okudu. Buldan, görüşmeye dair başka bir bilgi paylaşmadı ve soru kabul etmedi.

‘Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürüdür’

Öcalan’ın Önder için söyledikleri şöyle:

* Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı.

* Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. “Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım” anlayışının tam zıddıdır.

* Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum.

Önder rahatsızlanmadan beş gün önce Buldan’la birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

Erdoğan’la yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşme sonrası Önder, şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda sayın cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak.”

Buldan’sa “Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor” demişti.