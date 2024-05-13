IMF yapay zekayı tsunamiye benzetti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, enflasyonun hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Georgieva ayrıca yapay zekanın iş gücünü nasıl etkileyeceğini anlattı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Zürih Üniversitesine bağlı İsviçre Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

BloombergHT’nin aktardığına göre Georgieva, “Dikkate değer olan tüm bu şoklara rağmen dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtlaması. Küresel bir resesyonda değiliz” dedi.

Bu yıl ve gelecek için yüzde 3,2’lik bir büyüme öngördüklerini kaydeden Georgieva, “Bizi çok güçlü şekilde vuran enflasyon neredeyse her yerde düşüşte” diye konuştu.

Yapay zeka

Georgieva, yapay zekanın gelecek birkaç yıl içinde gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yüzde 60’ını, dünya çapındaki işlerinse 40’ını etkileyebileceğini aktardı.

Georgieva tehlikeyi “Bu, iş gücü piyasasını vuran bir tsunamiye benziyor” sözleriyle değerlendirdi.

İnsanları ve işletmeleri buna hazırlamak için çok az zaman olduğunu kaydeden Georgieva, iyi yönetilmesi halindeyse üretkenlikte muazzam artışa neden olabileceğini ancak aynı zamanda daha fazla yanlış bilgiye ve eşitsizliğe de yol açabileceğini anlattı.