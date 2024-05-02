IMF Türkiye’yle hemfikir: Enflasyon düşecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi James Walsh, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) ekonomi politikalarının övgüyü hak ettiğini söyledi.

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Ekonomim‘den Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Walsh geçen yıl beklentilerinin çok az olduğunu, bir yıl içinde Türkiye’nin faizleri yüzde 50’ye çıkarmasına şaşırdıklarını belirtti. Walsh, Merkez Bankası’nı faiz oranlarını artırması ve izlediği para politikası nedeniyle övgüye değer buldu. Türkiye’nin bu politikalar sayesinde birçok mali düzenlemeyi basitleştirdiğini söyleyen Walsh, enflasyona dair tahminlerini de paylaştı:

“Enflasyonu düşürmek her ülkede çok zor bir süreç olduğundan gerçekten çok şey yaptıklarını söylemek önemli. Enflasyon ABD ve Avrupa’da Türkiye’ye göre çok daha düşük ve nereye gideceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu orada da görüyoruz. Bu yıl sonu tahminimiz TCMB’nin biraz üzerinde ama önemli olan Türkiye’de enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceği konusunda hemfikir olmamız. Merkez Bankası’nın bugünlerde enflasyon konusunda nasıl düşünmesi gerektiğini biliyoruz ve enflasyonun düşeceği konusunda da hemfikiriz.”

James Walsh, IMF ve Dünya Bankası’nın düzenlediği bahar toplantılarında da yatırımcıların Türkiye’ye ilgi duyduklarını birçok kişiden “Reformlar iyiye gidiyor” tespitini duyduğunu söyledi.

Walsh’ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

*ABD ve Avrupa’da gördüğümüz yumuşak iniş Türkiye için çok iyi bir haber çünkü bunlar Türkiye’nin ana ticaret ortakları arasında. Daha düşük enflasyon ve güçlü büyüme beklentisi, bu ihracat pazarlarının büyümeye devam edeceği anlamına geliyor, bu da Türkiye ekonomisi için olumlu. Bu aynı zamanda Türkiye’de yeniden dengelenme açısından da iyi çünkü iç talebin zayıfladığını görmek istiyoruz. Genel büyümeyi güçlü tutmak için, para politikası yoluyla soğutmayı umduğumuz yurt içi talebin bir kısmının yerini alabilecek ihracat talebinin olması iyi bir şey.

*Türkiye geçen yıl daha ortodoks politikalara yöneldi ve yatırımcıların ilgisinde artış gördük. Geçen yıl borsaya büyük girişler oldu ve bunun biraz faydası oldu. Daha fazla giriş muhtemelen enflasyonu düşürmek için daha fazla çalışma gerektirecektir.

*Pek çok yatırımcı enflasyonun düşmesini bekliyor ve bunun yılın ikinci yarısında da gerçekleşmesini bekliyor. Bu aynı zamanda finans sektöründe geri kalan bazı önlemlerin serbestleştirilmesine de yardımcı olacak. Piyasadaki etkilerinin görülmesinin biraz zaman aldığı doğru. Bu tür reformlar devam ettikçe fiyatlandırmanın daha net olduğunu ve muhtemelen daha fazla yatırımcının geri geldiğini göreceğiz.

*ABD ve Avrupa’da uzun vadeli faiz oranlarının düştüğünü görmeye başlarsak, insanlar da paralarını yatırabilecekleri daha yüksek faiz oranlarına sahip yerler aramaya başlayacak ve bunlar Türkiye gibi ülkeler olacak. Aradıkları şey açısından bakıldığında en önemli şey düşük enflasyon olacaktır. Bu nedenle enflasyonun yılsonuna doğru düşmeye başlaması iyi bir şey.

James Walsh Mehmet Şimşek’le IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath’ın fotoğrafı hakkında da yorum yaptı. Görüşme sırasında orada olduğunu söyleyen Walsh “Bir program hakkında konuşmadık, Politikalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, hepsi bu” dedi.