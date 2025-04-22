IMF Türkiye için 2025 büyüme tahmini açıkladı

IMF, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye yükseltti. Küresel büyüme tahmininiyse yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e düşürdü.

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Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3,2 büyümüştü.

IMF ‘2025 Yılı Bahar Dönemi Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı.

Raporda Türkiye’nin büyüme beklentisi 2025 için yüzde 2,7 olarak tahmin edildi.

Kuruluşun öngörüsüne göre Türkiye’de enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 35,9, 2026’daysa yüzde 22,8 olacak.

Rapora göre cari dengenin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı beklentisiyse 2025 ve 2026’da eksi yüzde 1,2.

IMF, ticaret gerilimleri ve politikalardaki belirsizlik nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8’e ve gelecek yıl için de yüzde 3,3’ten yüzde 3’e düşürdü.